  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Temizlikte güçlü performans: A101’e 5 Mart Perşembe Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor

Temizlikte güçlü performans: A101’e 5 Mart Perşembe Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor

Derinlemesine hijyen artık çok daha pratik. A101 5 Mart 2026 Perşembe aktüel ürünleri arasında yer alan koltuk ve halı yıkama makinesi, ev temizliğinde profesyonel çözüm sunuyor. Güçlü performansı ve uygun fiyatıyla evinizde hijyen ve pratikliği bir arada yaşayın.

Temizlikte güçlü performans: A101’e 5 Mart Perşembe Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor - Sayfa 1

PİRANHA KABLOSUZ OYUNCU HOPARLÖRÜ

Fiyat: 599 TL

PİRANHA BLUETOOTH GAMING KULAKLIK

Fiyat: 649 TL

1 | 11
Temizlikte güçlü performans: A101’e 5 Mart Perşembe Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor - Sayfa 2

KİWİ KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 4,199 TL

PİRANHA ARAÇ TİPİ EL SÜPÜRGESİ

Fiyat: 499 TL

2 | 11
Temizlikte güçlü performans: A101’e 5 Mart Perşembe Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor - Sayfa 3

REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 59,990 TL

APEC 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 39,990 TL

3 | 11
Temizlikte güçlü performans: A101’e 5 Mart Perşembe Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor - Sayfa 4

5 KAPAKLI FIRIN BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP

Fiyat: 2,999 TL

PUFLU AYNALI MAKYAJ MASASI

Fiyat: 4,999 TL

4 | 11