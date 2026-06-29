Temizlikte Philips farkı: 2 Temmuz Perşembe Philips Şarjlı Dik Süpürge A101 mağazalarında!
Gelişmiş ev temizliği teknolojisi sunan Philips XC6450/10 şarjlı dik süpürge, PowerCyclone 10 teknolojisiyle yüksek emiş performansı sağlıyor. Cihaz, zemine otomatik uyum sağlayan TriActive LED ışıklı başlığı sayesinde en küçük tozları bile kolayca fark ediyor. Eko modda 60 dakika, Turbo modda ise 20 dakikaya varan kesintisiz temizlik sunan ürün, dijital ekranı üzerinden anlık pil takibi imkanı tanıyor. 3 aşamalı güçlü filtreleme sistemine sahip olan bu performans odaklı cihaz, 2 Temmuz Perşembe günü itibarıyla 12.499 TL cazip fiyat etiketiyle A101’de yer alacak.
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