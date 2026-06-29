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  4. Temizlikte Philips farkı: 2 Temmuz Perşembe Philips Şarjlı Dik Süpürge A101 mağazalarında!

Temizlikte Philips farkı: 2 Temmuz Perşembe Philips Şarjlı Dik Süpürge A101 mağazalarında!

Gelişmiş ev temizliği teknolojisi sunan Philips XC6450/10 şarjlı dik süpürge, PowerCyclone 10 teknolojisiyle yüksek emiş performansı sağlıyor. Cihaz, zemine otomatik uyum sağlayan TriActive LED ışıklı başlığı sayesinde en küçük tozları bile kolayca fark ediyor. Eko modda 60 dakika, Turbo modda ise 20 dakikaya varan kesintisiz temizlik sunan ürün, dijital ekranı üzerinden anlık pil takibi imkanı tanıyor. 3 aşamalı güçlü filtreleme sistemine sahip olan bu performans odaklı cihaz, 2 Temmuz Perşembe günü itibarıyla 12.499 TL cazip fiyat etiketiyle A101’de yer alacak.

Temizlikte Philips farkı: 2 Temmuz Perşembe Philips Şarjlı Dik Süpürge A101 mağazalarında! - Sayfa 1

PİRANHA 9986 BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 799 TL

PİRANHA 7897 IŞIKLI BLUETOOTH PARTİ HOPARLÖRÜ

Fiyat: 899 TL

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Temizlikte Philips farkı: 2 Temmuz Perşembe Philips Şarjlı Dik Süpürge A101 mağazalarında! - Sayfa 2

SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 25,999 TL

SEG 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 18,499 TL

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Temizlikte Philips farkı: 2 Temmuz Perşembe Philips Şarjlı Dik Süpürge A101 mağazalarında! - Sayfa 3

KİWİ KFAN-7894 EVAPORATİF HAVA SOĞUTUCU

Fiyat: 2,399 TL

PHILIPS XC6450/10 ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 12,499 TL

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Temizlikte Philips farkı: 2 Temmuz Perşembe Philips Şarjlı Dik Süpürge A101 mağazalarında! - Sayfa 4

APEC APX7 200 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 99,990 TL

29 JANT ÇİFT AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET

Fiyat: 8,499 TL

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