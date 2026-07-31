Temizlikte pratik dönem: 1-4 Ağustos'ta Şok’a 18 Litre Pedallı Temizlik Seti geliyor!
Ev işlerinde zahmeti ortadan kaldıran ve temizliği çok daha konforlu hale getiren bu profesyonel temizlik seti, 18 litrelik geniş hacmi ve mikrofiber mop beziyle tek seferde kusursuz hijyen sağlıyor. 360 derece dönebilen başlığı sayesinde en zorlu köşelere bile rahatça ulaşırken, paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı sapı ve güçlü pedallı sıkma mekanizmasıyla eğilip doğrulma derdine son vererek bütçenize ve zamanınıza değer katıyor. Evlerin yeni yardımcısı olacak bu ürün, kaçırılmayacak fiyatıyla 1 Ağustos Cumartesi ile 4 Ağustos Salı tarihleri arasında Şok reyonlarında yerini alıyor.
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SENSODYNE SAĞLIKLI BEYAZLIK DİŞ MACUNU 75 ML
Fiyat: 110 TL
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN 625 ML KLASİK/MENTOL
Fiyat: 219 TL
JOHNSON’S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML
Fiyat: 139 TL
ÜLKER PROBİS 336 G
Fiyat: 69 TL
FAIRY SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 1000 ML
Fiyat: 119 TL
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ŞOK'TAN İSTE GELSİN
ALTUS KULE TİPİ VANTİLATÖR AL 30 TF
Fiyat: 1,799 TL
DİJİTSU VN55 KULE TİPİ VANTİLATÖR
Fiyat: 5,499 TL
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