  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Temizlikte pratik dönem: 1-4 Ağustos'ta Şok’a 18 Litre Pedallı Temizlik Seti geliyor!

Temizlikte pratik dönem: 1-4 Ağustos'ta Şok’a 18 Litre Pedallı Temizlik Seti geliyor!

Ev işlerinde zahmeti ortadan kaldıran ve temizliği çok daha konforlu hale getiren bu profesyonel temizlik seti, 18 litrelik geniş hacmi ve mikrofiber mop beziyle tek seferde kusursuz hijyen sağlıyor. 360 derece dönebilen başlığı sayesinde en zorlu köşelere bile rahatça ulaşırken, paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı sapı ve güçlü pedallı sıkma mekanizmasıyla eğilip doğrulma derdine son vererek bütçenize ve zamanınıza değer katıyor. Evlerin yeni yardımcısı olacak bu ürün, kaçırılmayacak fiyatıyla 1 Ağustos Cumartesi ile 4 Ağustos Salı tarihleri arasında Şok reyonlarında yerini alıyor.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Temizlikte pratik dönem: 1-4 Ağustos'ta Şok’a 18 Litre Pedallı Temizlik Seti geliyor! - Sayfa 1

PEDALLI TEMİZLİK SETİ 18 L

Fiyat: 599 TL

YEDEK MOP BAŞLIĞI

Fiyat: 75 TL

1 | 4
Temizlikte pratik dönem: 1-4 Ağustos'ta Şok’a 18 Litre Pedallı Temizlik Seti geliyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SENSODYNE SAĞLIKLI BEYAZLIK DİŞ MACUNU 75 ML

Fiyat: 110 TL

HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN 625 ML KLASİK/MENTOL

Fiyat: 219 TL

JOHNSON’S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML

Fiyat: 139 TL

ÜLKER PROBİS 336 G

Fiyat: 69 TL

FAIRY SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 1000 ML

Fiyat: 119 TL

2 | 4
Temizlikte pratik dönem: 1-4 Ağustos'ta Şok’a 18 Litre Pedallı Temizlik Seti geliyor! - Sayfa 3

LAV CAM ÇAY BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 175 TL

LAV CAM ÇAY TABAĞI 6’LI

Fiyat: 150 TL

3 | 4
Temizlikte pratik dönem: 1-4 Ağustos'ta Şok’a 18 Litre Pedallı Temizlik Seti geliyor! - Sayfa 4

ŞOK'TAN İSTE GELSİN

ALTUS KULE TİPİ VANTİLATÖR AL 30 TF

Fiyat: 1,799 TL

DİJİTSU VN55 KULE TİPİ VANTİLATÖR

Fiyat: 5,499 TL

4 | 4
Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi açıklandı; İşte Türkiye'nin sıralaması
Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi açıklandı; İşte Türkiye'nin sıralaması
Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon…
Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon…
Mutfak alışverişinde dev tasarruf: 4-10 Ağustos arası temel gıda indirimleri BİM'de!
Mutfak alışverişinde dev tasarruf: 4-10 Ağustos arası temel gıda indirimleri BİM'de!
BİM 31 Temmuz-6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Her evin ihtiyacı Tefal Ürünleri bugün BİM'de!
BİM 31 Temmuz-6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Her evin ihtiyacı Tefal Ürünleri bugün BİM'de!