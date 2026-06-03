  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Temizlikte yeni yardımcınız: Arnica Toz Torbasız Süpürge 5 Haziran Cuma BİM'de!

Temizlikte yeni yardımcınız: Arnica Toz Torbasız Süpürge 5 Haziran Cuma BİM'de!

BİM, ev temizliğinde yüksek emiş gücü ve pratik kullanım arayanlar için Arnica toz torbasız elektrikli süpürge modelini 5 Haziran Cuma günü satışa sunuyor. Gelişmiş siklon teknolojisi sayesinde tozu havadan ayrıştırarak hazneye hapseden cihaz, uzun süre azalmayan bir çekiş performansı sergiliyor. Kolayca çıkarılıp temizlenebilen geniş toz haznesiyle torba derdine son veren bu modern süpürge, ergonomik tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle de yorulmadan temizlik yapmanızı sağlıyor. Merak edilen tüm teknik donanım detayları ve fiyat bilgisi haberimizde…

Temizlikte yeni yardımcınız: Arnica Toz Torbasız Süpürge 5 Haziran Cuma BİM'de! - Sayfa 1
1 | 119
Temizlikte yeni yardımcınız: Arnica Toz Torbasız Süpürge 5 Haziran Cuma BİM'de! - Sayfa 2
2 | 119
Temizlikte yeni yardımcınız: Arnica Toz Torbasız Süpürge 5 Haziran Cuma BİM'de! - Sayfa 3
3 | 119
Temizlikte yeni yardımcınız: Arnica Toz Torbasız Süpürge 5 Haziran Cuma BİM'de! - Sayfa 4

FAKİR KİŞİSEL BLENDER CHOP N BLEND

Fiyat: 1.290 TL

4 | 119