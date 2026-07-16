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  4. Temmuz 2026’da dolarla temettü ödemesi geliyor; Yatırımcısını sevindirecek 15 hisse.

Temmuz 2026’da dolarla temettü ödemesi geliyor; Yatırımcısını sevindirecek 15 hisse.

Borsa İstanbul’un yanı sıra ABD borsası Nasdaq’ta yatırımlarını değerlendirenlerin yakından takip ettiği kar payı dağıtım süreci geldi çattı.

Temmuz 2026’da dolarla temettü ödemesi geliyor; Yatırımcısını sevindirecek 15 hisse. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’un yanı sıra küresel piyasalarda da aktif rol alan Türk yatırımcılar için ABD borsası Nasdaq’ta temettü mevsimi heyecanı başladı.

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Temmuz 2026’da dolarla temettü ödemesi geliyor; Yatırımcısını sevindirecek 15 hisse. - Sayfa 2

Temmuz 2026 döneminde portföyünü dövizle güçlendirmek isteyenleri, teknoloji devlerinden gıda üreticilerine uzanan geniş bir yelpazede kar payı dağıtımları bekliyor.

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Temmuz 2026’da dolarla temettü ödemesi geliyor; Yatırımcısını sevindirecek 15 hisse. - Sayfa 3

PepsiCo, Cisco ve Lam Research gibi dünya markalarının başı çektiği 15 güçlü şirket, bu ay yapacakları dolar bazlı ödemelerle yatırımcısının yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

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Temmuz 2026’da dolarla temettü ödemesi geliyor; Yatırımcısını sevindirecek 15 hisse. - Sayfa 4

TÜRK YATIRIMCIYA DOLARLA TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temmuz ayı bitmeden temettü ödemesi beklenen hisseler şöyle:

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