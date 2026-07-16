Temmuz 2026’da dolarla temettü ödemesi geliyor; Yatırımcısını sevindirecek 15 hisse.
Borsa İstanbul’un yanı sıra ABD borsası Nasdaq’ta yatırımlarını değerlendirenlerin yakından takip ettiği kar payı dağıtım süreci geldi çattı.
Borsa İstanbul’un yanı sıra küresel piyasalarda da aktif rol alan Türk yatırımcılar için ABD borsası Nasdaq’ta temettü mevsimi heyecanı başladı.
Temmuz 2026 döneminde portföyünü dövizle güçlendirmek isteyenleri, teknoloji devlerinden gıda üreticilerine uzanan geniş bir yelpazede kar payı dağıtımları bekliyor.
PepsiCo, Cisco ve Lam Research gibi dünya markalarının başı çektiği 15 güçlü şirket, bu ay yapacakları dolar bazlı ödemelerle yatırımcısının yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.