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  4. Temmuz 2026’nın en çok satan 10 modeli belli oldu; İlk 3’te Japon yok sürpriz markalar var.

Temmuz 2026’nın en çok satan 10 modeli belli oldu; İlk 3’te Japon yok sürpriz markalar var.

Yüksek fiyatlardan dolayı cazibesini yitiren Japon otomobilleri Temmuz 2026’da en çok satanlar unvanını rakiplerine kaptırdı. İlk 3'te Toyota, Honda ve Nissan gibi Japon devlerinin olmaması görenleri şaşırttı.

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Temmuz 2026’nın en çok satan 10 modeli belli oldu; İlk 3’te Japon yok sürpriz markalar var. - Sayfa 1

Otomotiv pazarında Temmuz 2026 dönemine ait veriler, kullanıcı tercihlerinin SUV ve Crossover kasalara kaymaya devam ettiğini belirgin biçimde gösteriyor.

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Temmuz 2026’nın en çok satan 10 modeli belli oldu; İlk 3’te Japon yok sürpriz markalar var. - Sayfa 2

Şehir içi pratikliği sunan B-segment modeller ile geniş iç hacimli C-SUV seçenekleri satış listelerinin üst sıralarını domine ederken, geleneksel sedan formundaki araçlar da güçlü taleple varlıklarını koruyor.

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Temmuz 2026’nın en çok satan 10 modeli belli oldu; İlk 3’te Japon yok sürpriz markalar var. - Sayfa 3

Verimlilik, sürüş konforu ve güncel teknolojik donanımlar tüketicilerin satın alım kararlarındaki ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

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Temmuz 2026’nın en çok satan 10 modeli belli oldu; İlk 3’te Japon yok sürpriz markalar var. - Sayfa 4

İşte Temmuz 2026’ya satış damgası vuran otomobiller;

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