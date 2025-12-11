TERA Yatırım üzerinden dev satış! Yatırımcılar 10 hisseden adeta kaçıyor
Borsa İstanbul’da alım satım işlemlerinin yapıldığı TERA Yatırım üzerinden düşüşle birlikte en çok satış yapılan hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 10 Aralık Çarşamba günü dalgalı bir seyir yaşanırken, BİST100 endeksi günü %0,40 düşüşle 11.193,88 puandan tamamladı.
Endeksteki değer kaybına rağmen yatırımcı hareketliliği dikkat çekti. Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde alış ağırlıklı bir tablo öne çıktı.
Şirket yatırımcıları, söz konusu işlem gününde toplam 1,155 milyar TL net alış gerçekleştirdi. Buna karşın bazı hisselerde satış baskısı görüldü.