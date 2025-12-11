  1. Ekonomim
  4. TERA Yatırım üzerinden dev satış! Yatırımcılar 10 hisseden adeta kaçıyor

Borsa İstanbul’da alım satım işlemlerinin yapıldığı TERA Yatırım üzerinden düşüşle birlikte en çok satış yapılan hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da 10 Aralık Çarşamba günü dalgalı bir seyir yaşanırken, BİST100 endeksi günü %0,40 düşüşle 11.193,88 puandan tamamladı.

Endeksteki değer kaybına rağmen yatırımcı hareketliliği dikkat çekti. Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde alış ağırlıklı bir tablo öne çıktı.

Şirket yatırımcıları, söz konusu işlem gününde toplam 1,155 milyar TL net alış gerçekleştirdi. Buna karşın bazı hisselerde satış baskısı görüldü.

TERA YATIRIM ÜZERİNDEN EN ÇOK SATIŞ YAPILAN 10 HİSSE

Yatırımcıların hangi hisselerde yoğun satışa yöneldiği ise işlem verilerinde net şekilde ortaya çıktı. İşte 10 Aralık Çarşamba günü Tera Yatırım aracılığıyla en çok satılan hisseler ve net işlem hacimleri…

 

