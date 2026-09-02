Tera Yatırım’dan 6,5 milyar TL’lik net alış. İşte en çok alınan 10 hisse.
Tera Yatırım aracılığıyla borsa yatırımcısının 6,51 milyar liralık alış yaptığı 10 hisse belli oldu.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Eylül Çarşamba gününü %1,25 değer kaybıyla 14.050,56 puandan kapattı.
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Satış baskısının öne çıktığı seansta kurumlar bazında en fazla net alımı Tera Yatırım gerçekleştirdi.
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Piyasadaki geri çekilmeye rağmen Tera Yatırım’ın sergilediği güçlü alım performansı ve öne çıkan hisse pozisyonları günün en dikkat çeken hamlesi oldu.
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