Teşkilat dizisine Özgür Onan dahil oldu! Özgür Onan kimdir?
Teşkilat dizisine Özgür Onan dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme ve fotoğraf sanatçısı olan Özgür Onan, dizide Gurbet karakterini canlandıracak. Peki, Özgür Onan kimdir? Özgür Onan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Özgür Onan kimdir?
1974 yılında Ankara’da doğan Özgür Onan, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme ve fotoğraf sanatçısıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra çeşitli tiyatro oyunları ve tv projelerinde yer aldı. Aynı zamanda seslendirme yaptı.
Eskişehir A.Ü Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandıktan sonra 2002 yılında mezun oldu. 2002-2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli olarak çalıştı.
2003 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının açmış olduğu sınava katılarak, kadrolu sanatçı olmaya hak kazandı. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görevini sürdürmektedir. Profesyonel olarak fotoğraf çalışmaları da bulunmaktadır. Ayrıca 2001 yılından itibaren birçok film ve dizide rol almıştır.
Özgür Onan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Aziz (2021)
Arıza (2020-2021)
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-2016)
Filinta (2015)
Herkes Kendi Evinde (2001)