Teşkilat dizisine Özgür Onan dahil oldu! Özgür Onan kimdir?

2003 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının açmış olduğu sınava katılarak, kadrolu sanatçı olmaya hak kazandı. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görevini sürdürmektedir. Profesyonel olarak fotoğraf çalışmaları da bulunmaktadır. Ayrıca 2001 yılından itibaren birçok film ve dizide rol almıştır.