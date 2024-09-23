  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Teşkilat dizisinin kadrosuna Cem Uslu dahil oldu! Cem Uslu kimdir?

Teşkilat dizisinin kadrosuna Cem Uslu dahil oldu! Cem Uslu kimdir?

Teşkilat dizisine Cem Uslu dahil oldu. Cem Uslu dizide Suat karakterini canlandıracak. Peki, Cem Uslu kimdir? Cem Uslu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Teşkilat dizisinin kadrosuna Cem Uslu dahil oldu! Cem Uslu kimdir? - Sayfa 1

Cem Uslu kimdir?

 22 Mayıs 1983 yılında İstanbul’da doğan Cem Uslu, Türk oyuncu, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı, eğitmen ve seslendirme sanatçısıdır.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden ise 2011 yılında mezun oldu. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1 | 5
Teşkilat dizisinin kadrosuna Cem Uslu dahil oldu! Cem Uslu kimdir? - Sayfa 2

İlk profesyonel sahne deneyimini 2002 yılında, üniversitenin tiyatro topluluğu olan Uludağ Üniversitesi Oyuncuları'nda yaşadı. 2001-2006 yılları arasında bu toplulukta, tiyatronun hemen her alanında çalıştı.

2005-2006 tiyatro sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, 2008-2011 yılları arasında Tiyatro Oyunbaz'da tiyatro yaptı.

2010 yılından bu yana, kurucularından olduğu EKİP Tiyatrosu'nda tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir.

2 | 5
Teşkilat dizisinin kadrosuna Cem Uslu dahil oldu! Cem Uslu kimdir? - Sayfa 3

Cem Uslu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2013-2014       Saklı Kalan

2013-2014      Karadayı

2017-2021       Çukur

2022    Baba

2023-2024     Şahane Hayatım

2024-     Teşkilat     

3 | 5
Teşkilat dizisinin kadrosuna Cem Uslu dahil oldu! Cem Uslu kimdir? - Sayfa 4

İnternet dizi ve filmleri

2023      Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

2024      Meraklı Adamın 10 Günü

4 | 5