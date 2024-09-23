Teşkilat dizisinin kadrosuna Cem Uslu dahil oldu! Cem Uslu kimdir?
Teşkilat dizisine Cem Uslu dahil oldu. Cem Uslu dizide Suat karakterini canlandıracak. Peki, Cem Uslu kimdir? Cem Uslu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Cem Uslu kimdir?
22 Mayıs 1983 yılında İstanbul’da doğan Cem Uslu, Türk oyuncu, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı, eğitmen ve seslendirme sanatçısıdır.
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden ise 2011 yılında mezun oldu. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
İlk profesyonel sahne deneyimini 2002 yılında, üniversitenin tiyatro topluluğu olan Uludağ Üniversitesi Oyuncuları'nda yaşadı. 2001-2006 yılları arasında bu toplulukta, tiyatronun hemen her alanında çalıştı.
2005-2006 tiyatro sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, 2008-2011 yılları arasında Tiyatro Oyunbaz'da tiyatro yaptı.
2010 yılından bu yana, kurucularından olduğu EKİP Tiyatrosu'nda tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir.
Cem Uslu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2013-2014 Saklı Kalan
2013-2014 Karadayı
2017-2021 Çukur
2022 Baba
2023-2024 Şahane Hayatım
2024- Teşkilat
İnternet dizi ve filmleri
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