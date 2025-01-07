Teşkilat dizisinin kadrosuna Erkan Petekkaya dahil oldu! Erkan Petekkaya kimdir?
Teşkilat dizisine Erkan Petekkaya dahil oldu. Erkan Petekkaya dizide Ejder karakterini canlandıracak. Peki, Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Erkan Petekkaya kimdir?
11 Aralık 1970 yılında Elazığ’da doğan Erkan Petekkaya, Türk oyuncudur.
Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, memur ailede doğdu. Çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. 6 yaşında anne babası ayrılınca bir süre yetiştirme yurdunda kaldı. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten yaklaşık 2000'li yılların sonlarına kadar devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almıştır. 1994 yılında Rasim Öztekin'in sunduğu 'Yakaladık Şakaladık' programıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer. Bu iş ile ilk başrolünü alır.
Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yılları arasında atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.
2007 yılının Ekim ayında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırdı. Dizinin yayınına Mart 2008'de ekrana gelen 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televizyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır ve dizi 2009 yılında sona erdi. Daha sonra, 2010 yılında TRT 1'de yayımlanan Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide 2010-2012 yılları arasında Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.
2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırmıştır. 2013'te de Star TV'de yayımlanan Benim Hala Umudum Var adlı diziye konuk olmuştur. 2014-2017 yılları arası Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandırmıştır. 2017'de FOX'ta yayımlanan Kayıtdışı dizisinde Ali Kemal Ateş karakterini canlandırmış fakat dizi kısa ömürlü olmuştur. 2019'da ekranlara geri dönmüş FOX'da yayımlanan Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış fakat bu dizide kısa ömürlü olmuştur. 2020'de atv'de yayımlanan Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandırmış bu dizide diğer iki dizi gibi kısa ömürlü olmuştur.