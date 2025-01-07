Teşkilat dizisinin kadrosuna Erkan Petekkaya dahil oldu! Erkan Petekkaya kimdir?

2007 yılının Ekim ayında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırdı. Dizinin yayınına Mart 2008'de ekrana gelen 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televizyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır ve dizi 2009 yılında sona erdi. Daha sonra, 2010 yılında TRT 1'de yayımlanan Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide 2010-2012 yılları arasında Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.