Teşkilat dizisinin kadrosuna Jessica May dahil oldu! Jessica May kimdir?
Teşkilat dizisine Jessica May dahil oldu. Brezilyalı oyuncu ve model olan Jessica May dizide Mathilda karakterine hayat verecek. Peki, Jessica May kimdir? Jessica May hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Jessica May kimdir?
5 Aralık 1993 tarihinde Paranacity’de doğan Jessica May, Brezilyalı oyuncu ve modeldir. Yeni Gelin adlı televizyon dizisinde başrol olarak ilk oyunculuk deneyimini sergiledi.
Daha sonra Maria ile Mustafa (2020) dizisinde Maria karakterini canlandıran Jessica, son olarak Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı 2022 yılında atv'de yayımlanan Yalnız Kurt dizisinde Meryem karakterini canlandırmıştır.
May, Dert Bende filmiyle beyazperde ile tanıştı. 2022 yılında Katakulli film serisinde yer aldı.
5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.