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  4. THE, 2027 dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı! Türkiye'de liste sürpriz oldu, herkes şaşırdı

THE, 2027 dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı! Türkiye'de liste sürpriz oldu, herkes şaşırdı

Times Higher Education (THE), 2027 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı. Öğretim, araştırma, sanayi ve uluslararası görünüm gibi unsurların göz önünde bulundurulduğu listede Türkiye’den dahil üniversitelerin sıralaması şaşırttı

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THE, 2027 dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı! Türkiye'de liste sürpriz oldu, herkes şaşırdı - Sayfa 1

Dünyanın ileri gelen üniversiteleri 2027 sıralamasında belli oldu. Times Higher Education’ın (THE) hazırladığı listede tespit edilen üniversiteler öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası bakış açısı gibi ölçütler üzerinden değerlendirildi. Türkiye’den sıralamaya giren üniversitelerin yerleri ise şaşırttı. İşte o liste

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THE, 2027 dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı! Türkiye'de liste sürpriz oldu, herkes şaşırdı - Sayfa 2

326–350 Koç Üniversitesi

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THE, 2027 dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı! Türkiye'de liste sürpriz oldu, herkes şaşırdı - Sayfa 3

326–350 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

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THE, 2027 dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı! Türkiye'de liste sürpriz oldu, herkes şaşırdı - Sayfa 4

376–400 Sabancı Üniversitesi

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