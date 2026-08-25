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  4. The Telegraph tek tek açıkladı; Bu meslekleri yapay zeka bitiremeyecek

The Telegraph tek tek açıkladı; Bu meslekleri yapay zeka bitiremeyecek

Yapay zekanın pek çok mesleği dönüştürmesi öngörülürken, bazı mesleklerin insan dokunuşuna ihtiyaç duymayı sürdüreceğinin altı çiziliyor. The Telegraph, yapay zekaya karşı daha dayanıklı 10 mesleği sıraladı.

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The Telegraph tek tek açıkladı; Bu meslekleri yapay zeka bitiremeyecek - Sayfa 1

Yapay zekanın iş camiasındaki tesiri giderek artarken, hangi mesleklerin gelecekte varlığını muhafaza edeceği merak konusu oldu. The Telegraph’ın derlediği listede, yapay zekanın tamamen yerine geçmesinin zor olduğu 10 meslek öne çıktı.

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The Telegraph tek tek açıkladı; Bu meslekleri yapay zeka bitiremeyecek - Sayfa 2

1. Siber güvenlik danışmanı

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The Telegraph tek tek açıkladı; Bu meslekleri yapay zeka bitiremeyecek - Sayfa 3

2. Öğretmen

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The Telegraph tek tek açıkladı; Bu meslekleri yapay zeka bitiremeyecek - Sayfa 4

3. Paramedik

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