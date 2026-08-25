The Telegraph tek tek açıkladı; Bu meslekleri yapay zeka bitiremeyecek
Yapay zekanın pek çok mesleği dönüştürmesi öngörülürken, bazı mesleklerin insan dokunuşuna ihtiyaç duymayı sürdüreceğinin altı çiziliyor. The Telegraph, yapay zekaya karşı daha dayanıklı 10 mesleği sıraladı.
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Yapay zekanın iş camiasındaki tesiri giderek artarken, hangi mesleklerin gelecekte varlığını muhafaza edeceği merak konusu oldu. The Telegraph’ın derlediği listede, yapay zekanın tamamen yerine geçmesinin zor olduğu 10 meslek öne çıktı.
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