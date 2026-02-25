THY 500. uçağını filoya kattı, sıralama değişti! İşte en çok uçağa sahip 10 havayolu şirketi
Türk Hava Yolları (THY), 500’üncü uçağını filosuna katarak global havacılık ekosisteminde hassas bir eşiği geride bıraktı. Güncel teslimatla beraber dünya sıralamasındaki dengeler değişirken, en fazla uçağa sahip 10 havayolu şirketi de güncellendi.
Son senelerde yakıt tasarruflu ve yüksek kapasiteli yeni nesil uçakların faaliyete alınmasıyla ticari havacılıkta büyüme ivme kazandı. Hem kısa hem de uzun menzilli hatlarda operasyon yeteneğini artıran havayolları, filolarını büyüterek global rekabette dikkat çekmeye başladı.
Planespotters.net verilerine göre en çok uçağa sahip havayolu şirketleri yeniden sıralanırken, THY’nin 500’üncü uçak hamlesi listede dikkat çeken bir değişime işaret etti.