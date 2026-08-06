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  4. THY damga vurdu, bir yerli şirket daha listeye girdi! İşte en değerli 45 havayolu şirketi

THY damga vurdu, bir yerli şirket daha listeye girdi! İşte en değerli 45 havayolu şirketi

Küresel piyasa değeri listesinde havayolu şirketleri arasındaki rekabet tekrardan gündemde. CompaniesMarketCap dataları çerçevesinde derlenen en değerli 45 havayolu firması listesinde Türk Hava Yolları (THY) ilk 15'te bulunurken, bir Türk şirketi daha listeye girmeyi başardı.

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THY damga vurdu, bir yerli şirket daha listeye girdi! İşte en değerli 45 havayolu şirketi - Sayfa 1

Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu. CompaniesMarketCap'in güncel piyasa değeri verilerine göre oluşturulan ilk 45 havayolu firması listesinde ABD merkezli şirketler zirvedeki ağırlığını korurken, Türkiye'den de iki havayolu şirketi listeye adını yazdırdı. Türk Hava Yolları (THY) yaklaşık 9 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli 15. havayolu şirketi olurken, Pegasus Hava Yolları da küresel sıralamada kendine yer bularak Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

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THY damga vurdu, bir yerli şirket daha listeye girdi! İşte en değerli 45 havayolu şirketi - Sayfa 2

1. Delta Air Lines, $61.25 B, USA

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THY damga vurdu, bir yerli şirket daha listeye girdi! İşte en değerli 45 havayolu şirketi - Sayfa 3

2. United Airlines Holdings, $43.08 B, USA

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THY damga vurdu, bir yerli şirket daha listeye girdi! İşte en değerli 45 havayolu şirketi - Sayfa 4

3. Ryanair, $31.75 B, Ireland

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