THY damga vurdu, bir yerli şirket daha listeye girdi! İşte en değerli 45 havayolu şirketi
Küresel piyasa değeri listesinde havayolu şirketleri arasındaki rekabet tekrardan gündemde. CompaniesMarketCap dataları çerçevesinde derlenen en değerli 45 havayolu firması listesinde Türk Hava Yolları (THY) ilk 15'te bulunurken, bir Türk şirketi daha listeye girmeyi başardı.
Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu. CompaniesMarketCap'in güncel piyasa değeri verilerine göre oluşturulan ilk 45 havayolu firması listesinde ABD merkezli şirketler zirvedeki ağırlığını korurken, Türkiye'den de iki havayolu şirketi listeye adını yazdırdı. Türk Hava Yolları (THY) yaklaşık 9 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli 15. havayolu şirketi olurken, Pegasus Hava Yolları da küresel sıralamada kendine yer bularak Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.