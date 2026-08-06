THY damga vurdu, bir yerli şirket daha listeye girdi! İşte en değerli 45 havayolu şirketi

Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu. CompaniesMarketCap'in güncel piyasa değeri verilerine göre oluşturulan ilk 45 havayolu firması listesinde ABD merkezli şirketler zirvedeki ağırlığını korurken, Türkiye'den de iki havayolu şirketi listeye adını yazdırdı. Türk Hava Yolları (THY) yaklaşık 9 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli 15. havayolu şirketi olurken, Pegasus Hava Yolları da küresel sıralamada kendine yer bularak Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.