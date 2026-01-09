THY ilk 10'da yer aldı, Pegasus sıralamaya girdi! İşte en çok çalışana sahip havayolu şirketleri

Global havacılık alanında kuvvet dengeleri bu sefer çalışan sayılarıyla gün yüzüne. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede Türk Hava Yolları ilk 10’a adını yazdırırken, Pegasus Havayolları da dünyanın en çok çalışana sahip havayolu şirketleri arasına girmeyi başardı.