THY ilk 10'da yer aldı, Pegasus sıralamaya girdi! İşte en çok çalışana sahip havayolu şirketleri
Companiesmarketcap verilerine göre, çalışan sayısı bakımından en büyük halka açık havayolu şirketleri açıklandı. Listeye ABD merkezli havayolu şirketleri damga vururken Türkiye'den de iki şirket sıralamada yer aldı.
Global havacılık alanında kuvvet dengeleri bu sefer çalışan sayılarıyla gün yüzüne. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede Türk Hava Yolları ilk 10’a adını yazdırırken, Pegasus Havayolları da dünyanın en çok çalışana sahip havayolu şirketleri arasına girmeyi başardı.
1 | 73