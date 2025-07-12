THY ilk sıradan indi! Tüm liste değişti... İşte Türkiye'nin en değerli 10 şirketi
Uzun senelerdir Türkiye'nin en değerli şirketi olma konumunu koruyan Türk Hava Yolları (THY), son açıklanan verilere göre artık Türkiye'nin en değerli şirketi değil.
CNBC-e'nin paylaştığı verilere göre Türkiye'nin en değerli şirketleri baştan sona değişti. Hegemonyasını uzun senelerdir devam ettiren THY, ilk sıradan düştü. Dördüncü sıraya kadar geriledi. Listede en çok şaşırılan şirket ise BİM oldu. İşte tüm değişenleriyle birlikte Türkiye'nin en değerli 10 şirketi:
1 | 12