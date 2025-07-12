THY ilk sıradan indi! Tüm liste değişti... İşte Türkiye'nin en değerli 10 şirketi

CNBC-e'nin paylaştığı verilere göre Türkiye'nin en değerli şirketleri baştan sona değişti. Hegemonyasını uzun senelerdir devam ettiren THY, ilk sıradan düştü. Dördüncü sıraya kadar geriledi. Listede en çok şaşırılan şirket ise BİM oldu. İşte tüm değişenleriyle birlikte Türkiye'nin en değerli 10 şirketi: