THYAO hisseleri için 10 hedef fiyat; Dev banka yüzde 111 prim potansiyeli açıkladı

Borsanın dev havayolu şirketi THYAO hisseleri için 10 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.

Türk Hava Yolları’nın beklenen finansal tablolarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından, aracı kurumlar hisse görünümünü yeniden şekillendirmeye başladı. 30 Nisan tarihinde tam 10 farklı kurum, dev havayolu şirketi için yeni hedef fiyatlarını ardı ardına açıkladı.

Güncellenen raporlarda, şirketin bilanço performansına paralel olarak yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekerken, yatırımcılar için THY hisselerindeki beklenti ve potansiyel getiri hedefleri yeniden belirlenmiş oldu.

YÜZDE 111 PRİM POTANSİYELİ VAR

Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre THY hisseleri için 10 aracı kurumun fiyat tahminleri şu şekilde:

Marbaş Menkul

Marbaş Menkul, THYAO – Türk Hava Yolları için hedef fiyatını 498,50 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Marbaş Menkul
Hedef fiyat 498,50 TL
Son fiyat 307,00 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %62,37
Açıklanma tarihi 30 Nisan 2026
