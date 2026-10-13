THY'den ABD varışlı uçuşlara özel kampanya! Gidiş dönüş ekonomi sınıfı bilet fiyatları belli oldu
Türkiye çıkışlı Amerika kıtası uçuşlarında yeni kampanya başladı. 26 Ekim’e kadar bilet alan yolcular, belirlenen tarihlerde gerçekleştirecekleri gidiş-dönüş Economy Class uçuşlarda kampanyadan yararlanabilecek.
Amerika kıtasına seyahat etmeyi planlayanlar için yeni bir uçak bileti kampanyası devreye girdi. 12-26 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen kampanya; ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Şili, Panama ve Venezuela uçuşlarını kapsıyor. Seyahatler, Arjantin hariç 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında yapılabilecek. ABD varışlı uçuşlarda ise 12-18 Aralık 2026 tarihleri kampanya dışında tutuluyor.