THY'den Doğu Avrupa'ya özel bilet kampanyası! Avantajlı fiyatlar ve destinasyonlar belli oldu
Türk Hava Yolları, sonbahar ve kış döneminde Doğu Avrupa’yı gezmeyi isteyen yolcular için hususi bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde 10 ülkeye düzenlenen gidiş-dönüş Economy Class uçuşlarda avantajlı fiyat olanağı tanınıyor.
THY, yurt dışı seyahat planı yapan yolculara yönelik yeni kampanyasını açıkladı. 7-17 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen kampanya, 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasındaki seyahatleri kapsıyor. Türkiye çıkışlı uçuşlarda Azerbaycan, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moldova, Polonya ve Romanya kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar arasında yer alıyor.
İstanbul (IST) - Bakü (GYD)
Tarih: 10 Aralık Per - 14 Aralık Pzt
Fiyat: TRY 9.584*
Tip: Gidiş-Dönüş / Economy
İstanbul (IST) - Bakü (GYD)
Tarih: 03 Kasım Sal - 10 Kasım Sal
Fiyat: TRY 9.584*
Tip: Gidiş-Dönüş / Economy