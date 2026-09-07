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  4. THY'den Doğu Avrupa'ya özel bilet kampanyası! Avantajlı fiyatlar ve destinasyonlar belli oldu

THY'den Doğu Avrupa'ya özel bilet kampanyası! Avantajlı fiyatlar ve destinasyonlar belli oldu

Türk Hava Yolları, sonbahar ve kış döneminde Doğu Avrupa’yı gezmeyi isteyen yolcular için hususi bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde 10 ülkeye düzenlenen gidiş-dönüş Economy Class uçuşlarda avantajlı fiyat olanağı tanınıyor.

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THY'den Doğu Avrupa'ya özel bilet kampanyası! Avantajlı fiyatlar ve destinasyonlar belli oldu - Sayfa 1

THY, yurt dışı seyahat planı yapan yolculara yönelik yeni kampanyasını açıkladı. 7-17 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen kampanya, 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasındaki seyahatleri kapsıyor. Türkiye çıkışlı uçuşlarda Azerbaycan, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moldova, Polonya ve Romanya kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar arasında yer alıyor.

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THY'den Doğu Avrupa'ya özel bilet kampanyası! Avantajlı fiyatlar ve destinasyonlar belli oldu - Sayfa 2

İstanbul (IST) - Bakü (GYD)
Tarih: 10 Aralık Per - 14 Aralık Pzt
Fiyat: TRY 9.584*
Tip: Gidiş-Dönüş / Economy

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THY'den Doğu Avrupa'ya özel bilet kampanyası! Avantajlı fiyatlar ve destinasyonlar belli oldu - Sayfa 3


İstanbul (IST) - Bakü (GYD)
Tarih: 03 Kasım Sal - 10 Kasım Sal
Fiyat: TRY 9.584*
Tip: Gidiş-Dönüş / Economy

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THY'den Doğu Avrupa'ya özel bilet kampanyası! Avantajlı fiyatlar ve destinasyonlar belli oldu - Sayfa 4

İstanbul (IST) - Prag (PRG)
Tarih: 11 Mayıs Sal - 14 Mayıs Cum
Fiyat: TRY 7.158*
Tip: Gidiş-Dönüş / Economy

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