  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. THY'den sürpriz Amerika kampanyası; Uçak bilet fiyatları gidiş-dönüş 28 bin TL'den başlıyor

THY'den sürpriz Amerika kampanyası; Uçak bilet fiyatları gidiş-dönüş 28 bin TL'den başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletlerş (ABD) uçuşları adına yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında gidiş-dönüş bilet fiyatları 28 bin 95 TL'den başlarken, biletleme ve seyahat tarihleri de açıklandı.

THY'den sürpriz Amerika kampanyası; Uçak bilet fiyatları gidiş-dönüş 28 bin TL'den başlıyor - Sayfa 1

Amerika'ya elverişli fiyatla gitmek isteyenler adına Türk Hava Yolları'ndan sürpriz çeken bir kampanya geldi. Belirlenen tarihler arasında satın alınacak biletlerde gidiş-dönüş fiyatları 28.095 TL'den başlıyor. Kampanyada biletler 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınabilecek, seyahatler ise 21 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

1 | 28
THY'den sürpriz Amerika kampanyası; Uçak bilet fiyatları gidiş-dönüş 28 bin TL'den başlıyor - Sayfa 2

İstanbul (IST)-New York (JFK) 06 Şubat Cmt - 13 Şubat Cmt - TRY28,095

2 | 28
THY'den sürpriz Amerika kampanyası; Uçak bilet fiyatları gidiş-dönüş 28 bin TL'den başlıyor - Sayfa 3

İstanbul (IST)-New York (JFK) 28 Ekim Çar - 01 Kasım Paz - TRY28,095

3 | 28
THY'den sürpriz Amerika kampanyası; Uçak bilet fiyatları gidiş-dönüş 28 bin TL'den başlıyor - Sayfa 4

İstanbul (IST)-Şikago (ORD) 25 Ocak Pzt - 01 Şubat Pzt - TRY28,095

4 | 28