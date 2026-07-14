THY'den sürpriz Amerika kampanyası; Uçak bilet fiyatları gidiş-dönüş 28 bin TL'den başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletlerş (ABD) uçuşları adına yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında gidiş-dönüş bilet fiyatları 28 bin 95 TL'den başlarken, biletleme ve seyahat tarihleri de açıklandı.
Amerika'ya elverişli fiyatla gitmek isteyenler adına Türk Hava Yolları'ndan sürpriz çeken bir kampanya geldi. Belirlenen tarihler arasında satın alınacak biletlerde gidiş-dönüş fiyatları 28.095 TL'den başlıyor. Kampanyada biletler 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınabilecek, seyahatler ise 21 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
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