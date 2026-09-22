THY'ye büyük şok! Dünyanın en iyi kabin ekiplerinde ilk 10 açıklandı... Tartışma başladı

Hava yolu ekosisteminin en saygın araştırmaları içerisinde gösterilen Skytrax’ın 2026 verileri açıklandı. Dünyanın en iyi kabin ekiplerinin sıralandığı listede Cathay Pacific birinci, Singapur Hava Yolları ikinci, Malaysia Airlines ise üçüncü oldu. İlk beşte Hainan Airlines ve ANA All Nippon Airways de yer aldı. Türkiye’den Türk Hava Yolları’nın (THY) sıralamada ilk 10 içerisinde bulunmaması ise tartışma yarattı.