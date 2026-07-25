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  4. TIP fakültesinde fiyatlar dudak uçuklatıyor! 3 milyon TL'yi geçti. İşte en pahalı TIP fakülteleri

TIP fakültesinde fiyatlar dudak uçuklatıyor! 3 milyon TL'yi geçti. İşte en pahalı TIP fakülteleri

2026-2027 öğretim senesi adına tıp fakültelerinin yıllık ücretleri belli oldu. Vakıf üniversitelerinde senelik eğitim fiyatları 3 milyon TL sınırını aşarken, en pahalı tıp fakülteleri de ortaya çıktı.

TIP fakültesinde fiyatlar dudak uçuklatıyor! 3 milyon TL'yi geçti. İşte en pahalı TIP fakülteleri - Sayfa 1

Tıp eğitimi almak isteyen adaylar tercih döneminde başarı sıralamasının yanı sıra eğitim ücretlerini de yakından izliyor. 2026-2027 senesi son ücretlerine göre bazı vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde yıllık öğrenim bedeli 3 milyon TL'yi geçerken, Türkiye'nin en yüksek ücretli tıp fakülteleri listesi de netleşti.

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TIP fakültesinde fiyatlar dudak uçuklatıyor! 3 milyon TL'yi geçti. İşte en pahalı TIP fakülteleri - Sayfa 2

📌 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi — 3.740.000 TL

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TIP fakültesinde fiyatlar dudak uçuklatıyor! 3 milyon TL'yi geçti. İşte en pahalı TIP fakülteleri - Sayfa 3

📌 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi — 3.300.000 TL

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TIP fakültesinde fiyatlar dudak uçuklatıyor! 3 milyon TL'yi geçti. İşte en pahalı TIP fakülteleri - Sayfa 4

📌 Koç Üniversitesi — 3.249.000 TL

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