TIP fakültesinde fiyatlar dudak uçuklatıyor! 3 milyon TL'yi geçti. İşte en pahalı TIP fakülteleri

Tıp eğitimi almak isteyen adaylar tercih döneminde başarı sıralamasının yanı sıra eğitim ücretlerini de yakından izliyor. 2026-2027 senesi son ücretlerine göre bazı vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde yıllık öğrenim bedeli 3 milyon TL'yi geçerken, Türkiye'nin en yüksek ücretli tıp fakülteleri listesi de netleşti.