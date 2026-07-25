TIP fakültesinde fiyatlar dudak uçuklatıyor! 3 milyon TL'yi geçti. İşte en pahalı TIP fakülteleri
2026-2027 öğretim senesi adına tıp fakültelerinin yıllık ücretleri belli oldu. Vakıf üniversitelerinde senelik eğitim fiyatları 3 milyon TL sınırını aşarken, en pahalı tıp fakülteleri de ortaya çıktı.
Tıp eğitimi almak isteyen adaylar tercih döneminde başarı sıralamasının yanı sıra eğitim ücretlerini de yakından izliyor. 2026-2027 senesi son ücretlerine göre bazı vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde yıllık öğrenim bedeli 3 milyon TL'yi geçerken, Türkiye'nin en yüksek ücretli tıp fakülteleri listesi de netleşti.
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