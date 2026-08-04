TIP, mühendislikler, inşaat bir yana.. En çok onlar kazanıyor! İşte ortalama kazançta lider bölümler

Üniversite mezunlarının ortalama gelirlerine ilişkin veriler, en çok kazandıran bölümleri ortaya koydu. Tıp, mühendislik ve inşaat gibi mesleklerin ötesinde, yüksek maaş ortalamasıyla öne çıkan programlar dikkat çekti. Kariyer planlaması yapan adaylar için önemli ipuçları sunan sıralama, hangi bölümlerin mezunlarına daha yüksek gelir sağladığını gözler önüne seriyor.