TIP, mühendislikler, inşaat bir yana.. En çok onlar kazanıyor! İşte ortalama kazançta lider bölümler
Üniversite seçim sürecinde maaş beklentisi de mühim unsurlardan biri. Tıp, mühendislik ve inşaat gibi geleneksel yüksek gelirli alanların yanı sıra, ortalama kazançta zirvede yer alan bölümler de dikkat çekiyor.
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Üniversite mezunlarının ortalama gelirlerine ilişkin veriler, en çok kazandıran bölümleri ortaya koydu. Tıp, mühendislik ve inşaat gibi mesleklerin ötesinde, yüksek maaş ortalamasıyla öne çıkan programlar dikkat çekti. Kariyer planlaması yapan adaylar için önemli ipuçları sunan sıralama, hangi bölümlerin mezunlarına daha yüksek gelir sağladığını gözler önüne seriyor.
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