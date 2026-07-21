Tıpta ilk 15 bini alan devlet üniversiteleri belli oldu; Hacettepe ve Cerrahpaşa yarışta

Tıp fakültesi tercih etmeyi planlayan adaylar için 2025 YKS yerleştirme sonuçları önemli bir rehber niteliği taşıyor. İlk 15 bin başarı sıralaması içinde öğrenci alan devlet üniversiteleri belli olurken, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa en yüksek taban sıralamalarıyla öne çıkan eğitim kurumları arasında yer aldı.