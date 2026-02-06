Tıpta, mühendislikte birinciydi, fen bilimlerinde de zirveyi kaptırmadı! İşte en iyi fen fakülteleri
THE 2026 üniversite sıralamalarında fen bilimleri fakültelerinde de Koç Üniversitesi zirveyi kimseye bırakmadı. Koç, mühendislik ve tıpta da zirvedeydi. Ancak bu alanda iddialı bir başka üniversite daha var. İşte en iyi 1000 içerisine giren fen fakültelerimiz
Tıpta ve mühendislikte zirveyi kimseye bırakmayan Koç Üniversitesi, fen bilimleri alanında da liderliğini sürdürdü. THE 2026 üniversite sıralamalarına göre fen fakültelerinde de ilk sırayı alan Koç’un başarısı dikkat çekerken, bu alanda iddiasını artıran başka bir üniversite de öne çıktı. İşte dünya sıralamasında ilk 1000’e giren fen fakültelerimiz.
1 | 24