Tıpta üniversite üniversite kontenjanlar belli oldu; Başarı sıralamalarında ise umut arttı

2026 YKS tercih kılavuzuyla birlikte tıp fakültelerinin güncel kontenjanları da netleşti. Pek çok lisans programında kontenjanlar azaltılırken, tıp fakültelerinde yaşanan artış dikkat çekti. Eski ve yeni kontenjanların karşılaştırıldığı listede üniversite bazındaki değişimler adaylar için önemli ipuçları sunuyor.