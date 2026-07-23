Tıpta üniversite üniversite kontenjanlar belli oldu; Başarı sıralamalarında ise umut arttı
TIP fakülteleri için kontentanjlar birçok bölümde düşmesine rağmen arttı. Adayların da iştahı kabardı. Kılavuz üzerinden eski ve yeni kontenjanlar açıklandı. İşte üniversite üniversite TIP fakültesi kontenjanları
2026 YKS tercih kılavuzuyla birlikte tıp fakültelerinin güncel kontenjanları da netleşti. Pek çok lisans programında kontenjanlar azaltılırken, tıp fakültelerinde yaşanan artış dikkat çekti. Eski ve yeni kontenjanların karşılaştırıldığı listede üniversite bazındaki değişimler adaylar için önemli ipuçları sunuyor.
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