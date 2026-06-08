TOKİ 64 ilde konut satışı mahalle mahalle tam liste belli oldu! TOKİ açık satış kampanyası hangi il?

2026 TOKİ Evleri Peşinat Ne Kadar?

Açık satış kampanyasında en yüksek konut kontenjanı Bursa’da 2 bin 190, Ankara’da 2 bin 62, Hatay’da 1.238, Kahramanmaraş’ta 1.073 ve Malatya’da 1.000 konut olarak tespit edildi. Söz konusu kampanyaya başvuru yapacak vatandaşların ise bazı kriterleri yerine getirmesi şartı aranıyor. Buna göre başvuru sahiplerinin 18 yaşını tamamlamış olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kendisinin ya da eşinin adına kayıtlı bir konut olmaması ve ev sahibi olmayan kişiler arasında yer alması şartı aranacak.