TOKİ 64 ilde konut satışı mahalle mahalle tam liste belli oldu! TOKİ açık satış kampanyası hangi il?
TOKİ 64 ilde konut satışı ev sahibi olmak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği konulardan biriydi. Nihayet TOKİ'nin 54 ilde 20 bin konutu açık satış kampanyasıyla ilana çıkardığı noktalar mahalle mahalle belli oldu. Bu çerçevede, "64 il TOKİ hangi iller, TOKİ açık satış kampanyası 2026 ne zaman yapılacak, Ankara, İstanbul var mı" gibi sorular da cevap buldu. İşte TOKİ kurasız ev satışı mahalle mahalle tam liste...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ülke çapında 64 ilde yapacağı ve 20 bin konutu içerisine alan yeni açık satış programı için geri sayım başladı. Dar ve orta gelir grubuna hitap eden kampanya kapsamında başvurular 15 Haziran’da alınmaya başlanacak. En yüksek sayıda konutun Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da satışa sunulacağı projede, vatandaşlar hangi illerde konut satışının yapılacağını merak ediyor. İşte TOKİ’nin satış listesinde yer alan iller ile proje bazında detaylar...
TOKİ Açık satış Kampanyası 2026 Ne Zaman Yapılacak?
TOKİ’nin kurasız açık satış kampanyasında başvuru aşaması 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam ettirilecek. Hane maliki olmayı arzulayan vatandaşlar, başvuru işlemlerini Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri vasıtasıyla gerçekleştirebilecek. Kampanya, elveriş şartlarla konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir olanak tanıyor.
2026 TOKİ Evleri Peşinat Ne Kadar?
Açık satış kampanyasında en yüksek konut kontenjanı Bursa’da 2 bin 190, Ankara’da 2 bin 62, Hatay’da 1.238, Kahramanmaraş’ta 1.073 ve Malatya’da 1.000 konut olarak tespit edildi. Söz konusu kampanyaya başvuru yapacak vatandaşların ise bazı kriterleri yerine getirmesi şartı aranıyor. Buna göre başvuru sahiplerinin 18 yaşını tamamlamış olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kendisinin ya da eşinin adına kayıtlı bir konut olmaması ve ev sahibi olmayan kişiler arasında yer alması şartı aranacak.
TOKİ 64 ilde konut satışı mahalle mahalle tam liste
Afyonkarahisar
1. Başmakçı - Afyonkarahisar İli, Başmakçı İlçesi, Çağlayan Mah. 126 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi - 2+1: 7 - 3+1: 2 - Toplam: 9 - Ziraat Bankası
2. Bolvadin - Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi Şevkipaşa Mahallesi 158 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi - 2+1: 22 - 3+1: 7 - Toplam: 29 - Halk Bankası
3. Çay - Afyonkarahisar İli Çay İlçesi Pazarağaç Beldesi 59 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi - 2+1: 31 - 3+1: 7 - Toplam: 38 - Halk Bankası
4. Dazkırı - Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Esentepe Mahallesi 2. Etap 63 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi - 2+1: 4 - 3+1: 3 - Toplam: 7 - Ziraat Bankası