Toprağın bereketini artıran güç: 11 Haziran Perşembe A101’de Benzinli Çapa Makinesi fırsatı!
A101, 11 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda toprağı işlemek ve bahçesine bakım yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Yeni haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında yer alan benzinli çapa makinesi, güçlü motoru ve yüksek performansıyla tarla işlerini kabus olmaktan çıkarıyor. Zorlu zeminlerde bile üstün hareket kabiliyeti sunan bu cihaz, ekim öncesi toprağı mükemmel şekilde havalandırarak verimliliği artırıyor. Bahçe işlerinde profesyonel çözümü bütçe dostu fiyatla buluşturan bu fırsat, üreticinin yeni gözdesi olacak.
ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE TV
Fiyat: 27,999 TL
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
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SİNBO STM-5850 ÇELİK ÇAY MAKİNESİ
Fiyat: 1,399 TL
SİNBO SCM-9047 CAM ELEKTRİKLİ CEZVE
Fiyat: 499 TL
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OLA EFB5 SPORT KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Fiyat: 32,500 TL
APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 54,990 TL
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