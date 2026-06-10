Tost keyfini büyütmek isteyenlere: BİM’e 12 Haziran Cuma Fakir 6 Dilimli Tost Makinesi geliyor!

BİM, 12 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli aktüel kataloğunda mutfak işlerini pratikleştiren Fakir marka tost makinesini satışa sunuyor. Geniş aile kahvaltıları için ideal olan 6 dilim kapasiteli bu model, yapışmaz plakaları ve ayarlanabilir sıcaklık kontrolüyle cuma sabahı itibarıyla sınırlı stoklarla BİM mağazalarında yerini alacak.
SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F
Fiyat: 24.900 TL
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