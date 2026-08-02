Toyota arazi canavarı için dev kampanya başlattı: Tam 1.500.000 TL faizsiz kredi kullandırıyor.
Japon otomotiv devi Toyota, Ağustos ayı kampanyaları kapsamında bir modeli için 1.5 milyon TL faizsiz kredi kullandıracağını açıkladı.
Japon otomotiv devi Toyota, Ağustos ayına özel hazırladığı dev finansman kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Marka, arazi performansıyla öne çıkan popüler modeli için müşterilerine tam 1.500.000 TL tutarında %0 faizli kredi imkanı sunuyor.
Arazi tutkunlarını hedefleyen bu cazip ödeme kolaylığı, sıfır kilometre araç almayı planlayanlar için benzersiz bir fırsat yaratıyor. Ayrıca Toyota'nın diğer Ağustos ayı kampanyaları da şöyle:
Hılux 4x2
1.500.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi avantajıyla!*
*2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T versiyonu için vergi levhalı müşterilere özel sunulmaktadır.
Başlangıç fiyatı:2.678.000 TL