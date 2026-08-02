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  4. Toyota arazi canavarı için dev kampanya başlattı: Tam 1.500.000 TL faizsiz kredi kullandırıyor.

Toyota arazi canavarı için dev kampanya başlattı: Tam 1.500.000 TL faizsiz kredi kullandırıyor.

Japon otomotiv devi Toyota, Ağustos ayı kampanyaları kapsamında bir modeli için 1.5 milyon TL faizsiz kredi kullandıracağını açıkladı.

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Toyota arazi canavarı için dev kampanya başlattı: Tam 1.500.000 TL faizsiz kredi kullandırıyor. - Sayfa 1

Japon otomotiv devi Toyota, Ağustos ayına özel hazırladığı dev finansman kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Marka, arazi performansıyla öne çıkan popüler modeli için müşterilerine tam 1.500.000 TL tutarında %0 faizli kredi imkanı sunuyor. 

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Toyota arazi canavarı için dev kampanya başlattı: Tam 1.500.000 TL faizsiz kredi kullandırıyor. - Sayfa 2

Arazi tutkunlarını hedefleyen bu cazip ödeme kolaylığı, sıfır kilometre araç almayı planlayanlar için benzersiz bir fırsat yaratıyor. Ayrıca Toyota'nın diğer Ağustos ayı kampanyaları da şöyle:

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Toyota arazi canavarı için dev kampanya başlattı: Tam 1.500.000 TL faizsiz kredi kullandırıyor. - Sayfa 3

Hılux 4x2
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*2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T versiyonu için vergi levhalı müşterilere özel sunulmaktadır.

Başlangıç fiyatı:2.678.000 TL

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Toyota arazi canavarı için dev kampanya başlattı: Tam 1.500.000 TL faizsiz kredi kullandırıyor. - Sayfa 4

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Başlangıç fiyatı:2.317.000 TL

İndirimsiz fiyat: 2.704.000 TL

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