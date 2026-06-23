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  4. Toyota Corolla’da 550.000 TL anına indirim fırsatı. Kampanya 7 gün içinde sona eriyor.

Toyota Corolla’da 550.000 TL anına indirim fırsatı. Kampanya 7 gün içinde sona eriyor.

Japon devi Toyota, Corolla modeli için 550 bin lira indirim kampanyası başlattı. Yeni fiyat listesinde sıfır faiz imkanının yanı sıra çeşitli modellerde de indirim yapıldı.

Toyota Corolla’da 550.000 TL anına indirim fırsatı. Kampanya 7 gün içinde sona eriyor. - Sayfa 1

Japon otomotiv devi Toyota, popüler Corolla serisi için haziran sonuna özel dev bir finansman atağı başlattı.

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Toyota Corolla’da 550.000 TL anına indirim fırsatı. Kampanya 7 gün içinde sona eriyor. - Sayfa 2

Kampanya kapsamında, özellikle hibrit motorlu versiyonlarda 550 bin TL'yi bulan fiyat indirimleri sunuluyor.

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Toyota Corolla’da 550.000 TL anına indirim fırsatı. Kampanya 7 gün içinde sona eriyor. - Sayfa 3

Son yedi gününe girilen bu özel dönemde, yenilenen fiyat listelerine ek olarak cazip sıfır faizli kredi imkanları da eşlik ediyor.

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Toyota Corolla’da 550.000 TL anına indirim fırsatı. Kampanya 7 gün içinde sona eriyor. - Sayfa 4

TOYOTA’DAN HAZİRAN BİTMEDEN ÇARPICI KAMPANYA

Muafiyetli alım seçeneklerini de içeren bu stoklarla sınırlı fırsat, ay sonunda tamamlanacak. turkiye.toyota.com.tr’deki bilgiye göre Corolla dahil diğer modellerde yapılan kampanya ve indirimler şöyle:

 

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