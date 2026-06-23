Toyota Corolla’da 550.000 TL anına indirim fırsatı. Kampanya 7 gün içinde sona eriyor.
Japon devi Toyota, Corolla modeli için 550 bin lira indirim kampanyası başlattı. Yeni fiyat listesinde sıfır faiz imkanının yanı sıra çeşitli modellerde de indirim yapıldı.
Japon otomotiv devi Toyota, popüler Corolla serisi için haziran sonuna özel dev bir finansman atağı başlattı.
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Kampanya kapsamında, özellikle hibrit motorlu versiyonlarda 550 bin TL'yi bulan fiyat indirimleri sunuluyor.
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Son yedi gününe girilen bu özel dönemde, yenilenen fiyat listelerine ek olarak cazip sıfır faizli kredi imkanları da eşlik ediyor.
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