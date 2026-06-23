Toyota Corolla’da 550.000 TL anına indirim fırsatı. Kampanya 7 gün içinde sona eriyor.

TOYOTA’DAN HAZİRAN BİTMEDEN ÇARPICI KAMPANYA

Muafiyetli alım seçeneklerini de içeren bu stoklarla sınırlı fırsat, ay sonunda tamamlanacak. turkiye.toyota.com.tr’deki bilgiye göre Corolla dahil diğer modellerde yapılan kampanya ve indirimler şöyle: