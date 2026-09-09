Toyota'yı devirdi zirveye yerleşti; İşte ömrü uzun yüksek kilometreleri gören 10 dizel motor

Dizel motorlarda verimlilik kadar dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü de ehemmiyetli. Düzenli bakım ve doğru kullanım koşullarında yüz binlerce kilometreyi geride bırakabilen bazı motorlar, yıllar boyunca güvenilirlikleriyle kendilerini kanıtladı. Toyota’nın güçlü rakiplerinin de yer aldığı listede, yüksek kilometre potansiyeli ve sağlam mekanik yapısıyla öne çıkan 10 dizel motor ailesi dikkat çekiyor.





