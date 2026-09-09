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  4. Toyota'yı devirdi zirveye yerleşti; İşte ömrü uzun yüksek kilometreleri gören 10 dizel motor

Toyota'yı devirdi zirveye yerleşti; İşte ömrü uzun yüksek kilometreleri gören 10 dizel motor

Japon otomobil markası Toyota’nın uzun ömürlü motorlarıyla özdeşleşen liderliği el değiştirdi. Yüksek kilometrelere erişebilen ve dayanıklılığıyla öne çıkan 10 dizel motor ailesi, otomobil ekosisteminde dikkat çekiyor.

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Toyota'yı devirdi zirveye yerleşti; İşte ömrü uzun yüksek kilometreleri gören 10 dizel motor - Sayfa 1

Dizel motorlarda verimlilik kadar dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü de ehemmiyetli. Düzenli bakım ve doğru kullanım koşullarında yüz binlerce kilometreyi geride bırakabilen bazı motorlar, yıllar boyunca güvenilirlikleriyle kendilerini kanıtladı. Toyota’nın güçlü rakiplerinin de yer aldığı listede, yüksek kilometre potansiyeli ve sağlam mekanik yapısıyla öne çıkan 10 dizel motor ailesi dikkat çekiyor.



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Toyota'yı devirdi zirveye yerleşti; İşte ömrü uzun yüksek kilometreleri gören 10 dizel motor - Sayfa 2

1. Mercedes-Benz OM617 (3.0 Dizel) - Dayanıklı ve uzun ömürlü (W115, W123, W126, G-Serisi)

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Toyota'yı devirdi zirveye yerleşti; İşte ömrü uzun yüksek kilometreleri gören 10 dizel motor - Sayfa 3

2. Toyota 1HZ (4.2 Dizel Atmosferik) - Sağlam ve sorunsuz (Land Cruiser 70, Coaster)

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Toyota'yı devirdi zirveye yerleşti; İşte ömrü uzun yüksek kilometreleri gören 10 dizel motor - Sayfa 4

3. Volkswagen 1.9 TDI (1.9 Dizel) - Ekonomik ve verimli (Golf, Passat, Bora, Octavia)

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