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  4. Toz torbası derdine son: ŞOK’a 10 Haziran Çarşamba Altus Toz Torbasız Süpürge geliyor!

Toz torbası derdine son: ŞOK’a 10 Haziran Çarşamba Altus Toz Torbasız Süpürge geliyor!

ŞOK, 10-16 Haziran tarihleri arasında ev teknolojisinde dev bir fırsata imza atıyor. Temizlik işlerini zahmetsiz hale getiren Altus toz torbasız süpürge, bu hafta aktüel ürünler arasında yerini alıyor. Yüksek emiş gücü ve gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde en küçük toz partiküllerini bile kolayca hapseden bu yenilikçi süpürge, evinizde hijyeni en üst seviyeye taşıyor. Sürekli torba değiştirme maliyetini ve zahmetini tamamen ortadan kaldıran çevre dostu bu teknolojik ürünü avantajlı Şok fiyatlarıyla kaçırmamak için çarşamba günü erken saatlerde ŞOK’a uğramayı unutmayın.

Toz torbası derdine son: ŞOK’a 10 Haziran Çarşamba Altus Toz Torbasız Süpürge geliyor! - Sayfa 1

ALTUS AL 606 TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE

Fiyat: 3,999 TL

AKEL AB670 ŞİŞLİ OCAKBAŞI KAPAKLI IZGARA

Fiyat: 1,699 TL

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Toz torbası derdine son: ŞOK’a 10 Haziran Çarşamba Altus Toz Torbasız Süpürge geliyor! - Sayfa 2

KAMP TERMOS 30 L

Fiyat: 1,290 TL

MOUNTY TERMO PİKNİK ÇANTASI 23 L

Fiyat: 179 TL

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Toz torbası derdine son: ŞOK’a 10 Haziran Çarşamba Altus Toz Torbasız Süpürge geliyor! - Sayfa 3

JAKARLI PLAJ HAVLUSU

Fiyat: 179 TL

DİJİTAL BASKILI PLAJ ÇANTASI BÜYÜK BOY

Fiyat: 249 TL

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Toz torbası derdine son: ŞOK’a 10 Haziran Çarşamba Altus Toz Torbasız Süpürge geliyor! - Sayfa 4

LÜKS KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,590 TL

PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ

Fiyat: 349 TL

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