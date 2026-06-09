Toz torbası derdine son: ŞOK’a 10 Haziran Çarşamba Altus Toz Torbasız Süpürge geliyor!
ŞOK, 10-16 Haziran tarihleri arasında ev teknolojisinde dev bir fırsata imza atıyor. Temizlik işlerini zahmetsiz hale getiren Altus toz torbasız süpürge, bu hafta aktüel ürünler arasında yerini alıyor. Yüksek emiş gücü ve gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde en küçük toz partiküllerini bile kolayca hapseden bu yenilikçi süpürge, evinizde hijyeni en üst seviyeye taşıyor. Sürekli torba değiştirme maliyetini ve zahmetini tamamen ortadan kaldıran çevre dostu bu teknolojik ürünü avantajlı Şok fiyatlarıyla kaçırmamak için çarşamba günü erken saatlerde ŞOK’a uğramayı unutmayın.
ALTUS AL 606 TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE
Fiyat: 3,999 TL
AKEL AB670 ŞİŞLİ OCAKBAŞI KAPAKLI IZGARA
Fiyat: 1,699 TL
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