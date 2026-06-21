Tozlara geçit yok: BİM’e 26 Haziran Cuma Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor!

BİM, ev temizliğinde devrim yaratacak yepyeni bir aktüel ürün sürprizini tüketicilerle buluşturuyor. Yüksek emiş gücü sayesinde en zorlu kirleri bile saniyeler içinde çeken Philips toz torbasız süpürge, 26 Haziran Cuma günü raflardaki yerini alıyor. Kompakt tasarımıyla her köşeye kolayca sığan bu cihaz, tüm zemin tiplerinde kusursuz performans sergilerken, hijyenik boşaltma sistemiyle tozların etrafa saçılmasını tamamen engelliyor. Ortamdaki en ince partikülleri bile hapsetmeyi başaran Süper Clean filtre donanımlı bu güçlü yardımcı, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor.
JBL GO ESSENTIAL 2 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1.690 TL
1 | 114
2 | 114
3 | 114
NOKIA TUŞLU CEP TELEFONU 105 2023 LEDA
Fiyat: 1.990 TL
4 | 114
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