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  4. Tozlara geçit yok: BİM’e 26 Haziran Cuma Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor!

Tozlara geçit yok: BİM’e 26 Haziran Cuma Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor!

BİM, ev temizliğinde devrim yaratacak yepyeni bir aktüel ürün sürprizini tüketicilerle buluşturuyor. Yüksek emiş gücü sayesinde en zorlu kirleri bile saniyeler içinde çeken Philips toz torbasız süpürge, 26 Haziran Cuma günü raflardaki yerini alıyor. Kompakt tasarımıyla her köşeye kolayca sığan bu cihaz, tüm zemin tiplerinde kusursuz performans sergilerken, hijyenik boşaltma sistemiyle tozların etrafa saçılmasını tamamen engelliyor. Ortamdaki en ince partikülleri bile hapsetmeyi başaran Süper Clean filtre donanımlı bu güçlü yardımcı, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor.

Tozlara geçit yok: BİM’e 26 Haziran Cuma Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor! - Sayfa 1

JBL GO ESSENTIAL 2 BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 1.690 TL

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Tozlara geçit yok: BİM’e 26 Haziran Cuma Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor! - Sayfa 2
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Tozlara geçit yok: BİM’e 26 Haziran Cuma Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor! - Sayfa 3
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Tozlara geçit yok: BİM’e 26 Haziran Cuma Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor! - Sayfa 4

NOKIA TUŞLU CEP TELEFONU 105 2023 LEDA

Fiyat: 1.990 TL

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