Trafikte akıllı güvenlik dönemi: A101'e Araç İçi Yol Kayıt Kamerası geldi!
A101 yeni araç içi teknoloji kampanyasını başlattı. Sürekli kayıt, anlık fotoğraf çekimi ve ses alıcı mikrofona sahip yeni yol kamerası raflardaki yerini aldı. Olası çarpmaları anında tespit eden otomatik kaza algılama sistemi sürüş güvenliğini maksimuma çıkarıyor. Kullanıcılara A101 reyonlarında 4.5 inç geniş ekran avantajıyla sunulan bu özel cihaz için belirlenen son tarih 20 Temmuz. Stoklarla sınırlı teknolojik ürünü size en yakın A101 mağazasından temin edebilirsiniz.
SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV
Fiyat: 43,999 TL
SAMSUNG QE50Q7FAAUXTK 50” QLED TV
Fiyat: 28,999 TL
1 | 13
PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1,399 TL
PİRANHA 5568 ŞARJLI MASAÜSTÜ FAN
Fiyat: 199 TL
2 | 13
SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 8,499 TL
3 | 13