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  4. Trafikte akıllı güvenlik dönemi: A101'e Araç İçi Yol Kayıt Kamerası geldi!

Trafikte akıllı güvenlik dönemi: A101'e Araç İçi Yol Kayıt Kamerası geldi!

A101 yeni araç içi teknoloji kampanyasını başlattı. Sürekli kayıt, anlık fotoğraf çekimi ve ses alıcı mikrofona sahip yeni yol kamerası raflardaki yerini aldı. Olası çarpmaları anında tespit eden otomatik kaza algılama sistemi sürüş güvenliğini maksimuma çıkarıyor. Kullanıcılara A101 reyonlarında 4.5 inç geniş ekran avantajıyla sunulan bu özel cihaz için belirlenen son tarih 20 Temmuz. Stoklarla sınırlı teknolojik ürünü size en yakın A101 mağazasından temin edebilirsiniz.

Trafikte akıllı güvenlik dönemi: A101'e Araç İçi Yol Kayıt Kamerası geldi! - Sayfa 1

SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV

Fiyat: 43,999 TL

SAMSUNG QE50Q7FAAUXTK 50” QLED TV

Fiyat: 28,999 TL

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Trafikte akıllı güvenlik dönemi: A101'e Araç İçi Yol Kayıt Kamerası geldi! - Sayfa 2

PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 1,399 TL

PİRANHA 5568 ŞARJLI MASAÜSTÜ FAN

Fiyat: 199 TL

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Trafikte akıllı güvenlik dönemi: A101'e Araç İçi Yol Kayıt Kamerası geldi! - Sayfa 3

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 8,499 TL

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Trafikte akıllı güvenlik dönemi: A101'e Araç İçi Yol Kayıt Kamerası geldi! - Sayfa 4

VOLTA VB1 NEO KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 19,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 22,990 TL

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