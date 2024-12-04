Trileçe yaparken bilmeniz gereken tüyo ; Sütü tamamen emiyor
Trileçe yaparken sütünü hapsetmesi ve yumuşacık olması için pastane ustalarının uyguladığı tüyo
Türkiye tatlının çok tüketildiği bir ülkedir. Hemen hemen her akşam yemeğinin arkasından mutlaka bir tatlının tüketildiği Türk mutfağında yeri en kıymetli tatlılardan biri trileçedir.
Trileçe Balkan menşeli bir tatlı olarak biliniyor. Bu nedenle en güzel trileçeyi aslında Balkan ülkelerinde yapıyorlar. Fakat Türkiye’de damak çatlatan trileçe yapılıyor.
TRİLEÇENİN PÜF NOKTASI
Bu konuda Bosna Hersek’ten Edirne’ye göçen fırıncı Şamil trileçe yapımındaki tüm tüyoları veriyor. Hatta Şamil usta trileçenin sütü nasıl tam emdiğini ve yumuşaklığını nasıl ayarladığını anlattı.