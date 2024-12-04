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  4. Trileçe yaparken bilmeniz gereken tüyo ; Sütü tamamen emiyor

Trileçe yaparken bilmeniz gereken tüyo ; Sütü tamamen emiyor

Trileçe yaparken sütünü hapsetmesi ve yumuşacık olması için pastane ustalarının uyguladığı tüyo

Trileçe yaparken bilmeniz gereken tüyo ; Sütü tamamen emiyor - Sayfa 1

Türkiye tatlının çok tüketildiği bir ülkedir. Hemen hemen her akşam yemeğinin arkasından mutlaka bir tatlının tüketildiği Türk mutfağında yeri en kıymetli tatlılardan biri trileçedir.

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Trileçe yaparken bilmeniz gereken tüyo ; Sütü tamamen emiyor - Sayfa 2

Trileçe Balkan menşeli bir tatlı olarak biliniyor. Bu nedenle en güzel trileçeyi aslında Balkan ülkelerinde yapıyorlar. Fakat Türkiye’de damak çatlatan trileçe yapılıyor.

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Trileçe yaparken bilmeniz gereken tüyo ; Sütü tamamen emiyor - Sayfa 3

TRİLEÇENİN PÜF NOKTASI

Bu konuda Bosna Hersek’ten Edirne’ye göçen fırıncı Şamil trileçe yapımındaki tüm tüyoları veriyor. Hatta Şamil usta trileçenin sütü nasıl tam emdiğini ve yumuşaklığını nasıl ayarladığını anlattı.

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Trileçe yaparken bilmeniz gereken tüyo ; Sütü tamamen emiyor - Sayfa 4

Kekin Yumuşaklığı İçin:

Yumurtaları şekerle köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Bu, kekin kabarmasını ve yumuşak olmasını sağlar. Unu azar azar ekleyin ve karıştırırken fazla söndürmemeye dikkat edin. 

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