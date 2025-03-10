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  4. TRT1'in dillerden düşmeyen dizisinde sürpriz ayrılık. Bir anda veda etti

TRT1'in dillerden düşmeyen dizisinde sürpriz ayrılık. Bir anda veda etti

TRT 1'in beş sezondur devam eden reyting canavarı dizisi Teşkilat'ta hiç kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşandı.

TRT1'in dillerden düşmeyen dizisinde sürpriz ayrılık. Bir anda veda etti - Sayfa 1

Geçtiğimiz sezon TRT yönetiminden onay aldıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye giden ve bu kapsamda başrole Tolga Sarıtaş'ın geldiği Teşkilat dizisinde herkese sürpriz olacak bir veda yaşandı.

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TRT1'in dillerden düşmeyen dizisinde sürpriz ayrılık. Bir anda veda etti - Sayfa 2

Sevilen yapımda Altay'ın (Tolga Sarıtaş) kardeşi rolünü canlandıran Selan (Gizem Güneş) diziden bir anda ayrıldı. 

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TRT1'in dillerden düşmeyen dizisinde sürpriz ayrılık. Bir anda veda etti - Sayfa 3

Her pazar yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Teşkilat dizisi, yine macera dolu sahneleriyle büyük beğeni toplarken Gizem Güneş'in diziye veda etmesi herkesi bir anda şaşırttı.

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TRT1'in dillerden düşmeyen dizisinde sürpriz ayrılık. Bir anda veda etti - Sayfa 4

Bu ayrılıkla ilgili daha önceden herhangi bir bilgi ortaya çıkmaması ve çok ani bir şekilde olması dizinin müptelalarını da sinirlendirdi. Pek çok kişi sosyal medyadan bu ayrılığa tepki gösterdi. 

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