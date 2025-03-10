TRT1'in dillerden düşmeyen dizisinde sürpriz ayrılık. Bir anda veda etti
TRT 1'in beş sezondur devam eden reyting canavarı dizisi Teşkilat'ta hiç kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşandı.
Geçtiğimiz sezon TRT yönetiminden onay aldıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye giden ve bu kapsamda başrole Tolga Sarıtaş'ın geldiği Teşkilat dizisinde herkese sürpriz olacak bir veda yaşandı.
Sevilen yapımda Altay'ın (Tolga Sarıtaş) kardeşi rolünü canlandıran Selan (Gizem Güneş) diziden bir anda ayrıldı.
Her pazar yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Teşkilat dizisi, yine macera dolu sahneleriyle büyük beğeni toplarken Gizem Güneş'in diziye veda etmesi herkesi bir anda şaşırttı.