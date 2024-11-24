TRT’nin efsane dizisi geri dönüyor; Hayranları bile bu güzel haberi beklemiyordu
Yayımlandığı döneme damga vuran Yeşil Deniz dizisi yeni kuşağının ikinci sezonuyla geri dönüyor
UEFA maçlarının yayın haklarını alarak tabii platformundan yayımlayan TRT kesenin ağzını açtı. Platformun kısmen ücretli olmasıyla birlikte tabii’deki dizilerin kalitesi de arttı.
Böylece yeni yapımlar tek tek sıralandı. Söz konusu yapımlar arasında bir döneme damga vuran Yeşil Deniz dizisi de yer aldı.
TRT 1’İN EFSANE DİZİSİ GERİ DÖNDÜ
TRT 1 ekranlarında yayımlandığı dönem ses getiren ve izleyicinin beğenisini kazanan Yeşil Deniz, şimdi tabii’de Yeşil Deniz Milenyum olarak yayımlanıyor.