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  4. TRT’nin efsane dizisi geri dönüyor; Hayranları bile bu güzel haberi beklemiyordu

TRT’nin efsane dizisi geri dönüyor; Hayranları bile bu güzel haberi beklemiyordu

Yayımlandığı döneme damga vuran Yeşil Deniz dizisi yeni kuşağının ikinci sezonuyla geri dönüyor

TRT’nin efsane dizisi geri dönüyor; Hayranları bile bu güzel haberi beklemiyordu - Sayfa 1

UEFA maçlarının yayın haklarını alarak tabii platformundan yayımlayan TRT kesenin ağzını açtı. Platformun kısmen ücretli olmasıyla birlikte tabii’deki dizilerin kalitesi de arttı.

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TRT’nin efsane dizisi geri dönüyor; Hayranları bile bu güzel haberi beklemiyordu - Sayfa 2

Böylece yeni yapımlar tek tek sıralandı. Söz konusu yapımlar arasında bir döneme damga vuran Yeşil Deniz dizisi de yer aldı.

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TRT’nin efsane dizisi geri dönüyor; Hayranları bile bu güzel haberi beklemiyordu - Sayfa 3

TRT 1’İN EFSANE DİZİSİ GERİ DÖNDÜ

TRT 1 ekranlarında yayımlandığı dönem ses getiren ve izleyicinin beğenisini kazanan Yeşil Deniz, şimdi tabii’de Yeşil Deniz Milenyum olarak yayımlanıyor.

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TRT’nin efsane dizisi geri dönüyor; Hayranları bile bu güzel haberi beklemiyordu - Sayfa 4

İlk sezonu 10 bölüm olarak yayımlanan dizinin ikinci sezonu da yayımlandı. Fakat kullanıcılar Yeşil Deniz Milenyum ikinci sezonu izleyebilmek için ücret ödemek zorunda.

TRT izleyicileri umutla ilerleyen süreçte dizinin TRT 1 ekranlarında da yeniden yayımlanmasını bekliyor.

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