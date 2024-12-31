TRT'nin sevilen dizisinde üzen ayrılık. Yeni sezonda olmayacak
TRT 1'in beş sezondur devam eden dev bütçeli dizisi Teşkilat yapımında beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti
Yeni sezonda Tolga Sarıtaş'ın da Altay karakteri ile katıldığı TRT'nin Teşlikat dizisinde pek çok kişinin beklemediği bir ayrılık yaşandı. Sevilen oyuncunun önümüzdeki sezon dizide yer almayacak.
Teşkilat dizisinde 'Sedat' isimli karaktere hayat veren Eren Hacısalihoğlu, kısa sayılabilecek bir süre içerisinde oyunculuğuyla dikkat çekmiş ve çoğu kişinin favori oyuncusu haline gelmişti. Ancak Hacısalihoğlu'nun diziye veda edeceği öğrenildi.
Bu yayın dönemi için TRT'nin yönetim kurulundan onay alan az sayıdaki yapımlardan biri olan Teşkilat, özellikle Tolga Sarıtaş'ın yapıma katılmasıyla yeniden alevlenmişti. Ancak Eren Hacısalihoğlu'nun diziden ayrılacak olması pek çok kişiyi üzdü.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Teşkilat” dizisinin bu akşam 126. Bölümü seyirciyle buluşacak. Burak Arlıel’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizide bir veda yaşanacak. Tolga Sarıtaş (Altay), Aybüke Pusat (Neslihan), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut), Tuvana Türkay (Kate), Murat Aygen (Tufan), Ushan Çakır’ın (Makinist) rol aldığı dizide “Sedat”a hayat verem Eren Hacısalihoğlu veda edecek.