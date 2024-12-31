TRT'nin sevilen dizisinde üzen ayrılık. Yeni sezonda olmayacak

Bu yayın dönemi için TRT'nin yönetim kurulundan onay alan az sayıdaki yapımlardan biri olan Teşkilat, özellikle Tolga Sarıtaş'ın yapıma katılmasıyla yeniden alevlenmişti. Ancak Eren Hacısalihoğlu'nun diziden ayrılacak olması pek çok kişiyi üzdü.