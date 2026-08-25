TÜİK açıkladı herkes şok oldu; Kitap okuma oranında bu ilimiz zirvede...
TÜİK dataları, Türkiye’de kitap okuma davranışının illere göre çeşitlilik gösterdiğini ortaya koydu. İlk sıradaki il ise dikkat çekti.
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Türkiye’nin kitap okuma alışkanlıklarına dair rakamlar, iller arasındaki farklılığı gözler önüne serdi. TÜİK datalarıyla derlenen haritada Doğu Anadolu’daki bir il ilk sırada yer alırken, Marmara ve Batı Karadeniz’den iller de üst sıralarda kendine yer edindi.
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