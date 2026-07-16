TÜİK tek tek açıkladı; İşte en çok maaş getirisi olan 35 meslek
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 araştırmasına göre en çok kazanç getirisi olan 35 meslek belli oldu. Ortalama kazançlara bakıldıığında bu 35 mesleğin getirisi diğer mesleklere göre daha iyi oluyor.
TÜİK'in yayımladığı 2024 verileri, mezunların ortalama kazançları dikkate alınarak en yüksek gelir sağlayan 35 mesleği ortaya koydu. Araştırmaya göre listede yer alan meslekler, hem kazanç düzeyleri hem de iş gücü piyasasındaki avantajlarıyla diğer birçok alana göre daha yüksek gelir imkânı sunuyor.
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