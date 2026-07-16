TÜİK tek tek açıkladı; İşte en çok maaş getirisi olan 35 meslek

TÜİK'in yayımladığı 2024 verileri, mezunların ortalama kazançları dikkate alınarak en yüksek gelir sağlayan 35 mesleği ortaya koydu. Araştırmaya göre listede yer alan meslekler, hem kazanç düzeyleri hem de iş gücü piyasasındaki avantajlarıyla diğer birçok alana göre daha yüksek gelir imkânı sunuyor.