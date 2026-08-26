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  4. TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil!

TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil!

Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip ilçe ve mahallelerini açıklayan TÜİK, 2026 yılında listeyi güncelledi. Böylece Beylikdüzü’nün Adnan Kahveci Mahallesi liderliği kaybetti.

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TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil! - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun güncel nüfus verilerine göre, ülkenin en kalabalık mahalleleri listesinde zirve el değiştirdi.

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TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil! - Sayfa 2

Uzun süredir birinciliği elinde tutan Adnan Kahveci yerini kaybederken, 150 bin sınırı aşan yeni lider Türkiye genelinde dikkat çeken bir nüfus yoğunluğuna ulaştı.

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TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil! - Sayfa 3

Sıralamada büyükşehirlerin öne çıkan noktaları ilk 10’u oluştururken, listenin devamında 80 bin ile 110 bin bandındaki yüksek nüfuslu yerleşim alanları yer aldı.

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TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil! - Sayfa 4

TÜİK 2026’DA EN KALABALIK MAHALLELERİ AÇIKLADI

İşte TÜİK’in paylaştığı verilere göre Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri:

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