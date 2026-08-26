TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil!
Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip ilçe ve mahallelerini açıklayan TÜİK, 2026 yılında listeyi güncelledi. Böylece Beylikdüzü’nün Adnan Kahveci Mahallesi liderliği kaybetti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun güncel nüfus verilerine göre, ülkenin en kalabalık mahalleleri listesinde zirve el değiştirdi.
Uzun süredir birinciliği elinde tutan Adnan Kahveci yerini kaybederken, 150 bin sınırı aşan yeni lider Türkiye genelinde dikkat çeken bir nüfus yoğunluğuna ulaştı.
Sıralamada büyükşehirlerin öne çıkan noktaları ilk 10’u oluştururken, listenin devamında 80 bin ile 110 bin bandındaki yüksek nüfuslu yerleşim alanları yer aldı.