  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor

Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor

Binlerce yapımın yer aldığı Netflix dizi film platformunda bugüne kadar en çok izlenmiş 10 film sıralandı.

Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor - Sayfa 1

Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren Netflix dizi film platformu gün geçtikçe sektörü geliştirmeye devam ediyor.

1 | 13
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor - Sayfa 2

Birbirinden farklı ve çok yapımın yer aldığı platformda kurulduğu günden bu yana en çok izlenen 10 film belli oldu.

2 | 13
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor - Sayfa 3

EN ÇOK İZLENEN 10 NETFLİX FİLMİ

Listenin başını görenler kabul etmese de sinematikradar’ın derlediği bilgiye göre en çok izlenen 10 Netflix filmi şöyle:

3 | 13
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor - Sayfa 4

10- THE IRISHMAN – 7.8

4 | 13