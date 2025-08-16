Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor
Binlerce yapımın yer aldığı Netflix dizi film platformunda bugüne kadar en çok izlenmiş 10 film sıralandı.
Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren Netflix dizi film platformu gün geçtikçe sektörü geliştirmeye devam ediyor.
Birbirinden farklı ve çok yapımın yer aldığı platformda kurulduğu günden bu yana en çok izlenen 10 film belli oldu.
EN ÇOK İZLENEN 10 NETFLİX FİLMİ
Listenin başını görenler kabul etmese de sinematikradar’ın derlediği bilgiye göre en çok izlenen 10 Netflix filmi şöyle:
