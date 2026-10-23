Tüm zamanların en çok satan 5 otomobili ; 1 ve 5 tamam 2-3-4 şaşırtıyor
Dünyaya kazandırdıkları sorunsuz otomobillerle namlarını salan Japon markaların otomobilleri ‘en fazla’lar listesinde yer alırken bazı ABD’li ve Alman modelleri de parmak ısırttı.
Otomotiv dünyasında tüm zamanların en çok satan 5 otomobili listelendi. Zirvede ve beşinci sırada tahmin edilmesi kolay isimler yer alırken, listenin ikinci, üçüncü ve dördüncü basamaklarındaki modeller sürpriz çıkışlarıyla şaşırttı.
Dayanıklılığıyla bilinen Doğu Asya menşeli devlerin hakimiyet kurduğu listede, Amerika ve Avrupa'dan ikonik tasarımlar da yüksek satış rakamlarıyla göz doldurdu.