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  4. Tüm zamanların en çok satan 5 otomobili ; 1 ve 5 tamam 2-3-4 şaşırtıyor

Tüm zamanların en çok satan 5 otomobili ; 1 ve 5 tamam 2-3-4 şaşırtıyor

Dünyaya kazandırdıkları sorunsuz otomobillerle namlarını salan Japon markaların otomobilleri ‘en fazla’lar listesinde yer alırken bazı ABD’li ve Alman modelleri de parmak ısırttı.

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Tüm zamanların en çok satan 5 otomobili ; 1 ve 5 tamam 2-3-4 şaşırtıyor - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında tüm zamanların en çok satan 5 otomobili listelendi. Zirvede ve beşinci sırada tahmin edilmesi kolay isimler yer alırken, listenin ikinci, üçüncü ve dördüncü basamaklarındaki modeller sürpriz çıkışlarıyla şaşırttı.

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Tüm zamanların en çok satan 5 otomobili ; 1 ve 5 tamam 2-3-4 şaşırtıyor - Sayfa 2

Dayanıklılığıyla bilinen Doğu Asya menşeli devlerin hakimiyet kurduğu listede, Amerika ve Avrupa'dan ikonik tasarımlar da yüksek satış rakamlarıyla göz doldurdu.

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Tüm zamanların en çok satan 5 otomobili ; 1 ve 5 tamam 2-3-4 şaşırtıyor - Sayfa 3

2’NCİ SIRADA PİKAP VAR!

İşte dünyanın en fazla satış adedine ulaşan 5 otomobili

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Tüm zamanların en çok satan 5 otomobili ; 1 ve 5 tamam 2-3-4 şaşırtıyor - Sayfa 4

Honda Civic – 27 Milyon+

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