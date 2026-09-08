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  4. TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.

TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.

Borsa İstanbul’un dev şirketlerinin yer aldığı 30 hisselik listede aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.

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TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’un en yüksek hacimli şirketlerine yönelik aracı kurum beklentileri yeniden şekillendi. Finansal analiz kuruluşları, BIST 30 endeksinde yer alan dev şirketlerin gelecek dönem performanslarına ilişkin öngörülerini güncelleyerek yatırımcıların takibine sundu.

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TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı. - Sayfa 2

Yıllık bilanço verileri ve sektör analizleri doğrultusunda hazırlanan bu geniş kapsamlı raporlar, sermaye piyasalarında yeni dönem stratejileri için önemli bir referans niteliği taşıyor.

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TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı. - Sayfa 3

İşte rotaborsa.com’daki bilgiye göre 30 hisse için fiyat beklentisi şöyle:

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TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı. - Sayfa 4

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Marbaş Menkul 54,90 TL Al
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