TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.
Borsa İstanbul’un dev şirketlerinin yer aldığı 30 hisselik listede aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.
Borsa İstanbul’un en yüksek hacimli şirketlerine yönelik aracı kurum beklentileri yeniden şekillendi. Finansal analiz kuruluşları, BIST 30 endeksinde yer alan dev şirketlerin gelecek dönem performanslarına ilişkin öngörülerini güncelleyerek yatırımcıların takibine sundu.
Yıllık bilanço verileri ve sektör analizleri doğrultusunda hazırlanan bu geniş kapsamlı raporlar, sermaye piyasalarında yeni dönem stratejileri için önemli bir referans niteliği taşıyor.