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Turbolu otomobili olanın dikkat etmesi gereken 3 detay ; Turbonun ömrü uzuyor kolay arıza vermiyor

Turbolu motorlara sahip otomobillerde yaşanan arızalar sürücüleri tedirgin edebiliyor. Turbo arızalarına karşı sanayi ustasının verdiği 3 basit tüyo ise adeta hayat kurtarıyor.

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Turbolu otomobili olanın dikkat etmesi gereken 3 detay ; Turbonun ömrü uzuyor kolay arıza vermiyor - Sayfa 1

Turbolu araç sahiplerinin en büyük kabusu olan turbo arızalarının önüne geçmek, sanayi ustalarının verdiği üç basit tüyoyla artık çok kolay.

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Turbolu otomobili olanın dikkat etmesi gereken 3 detay ; Turbonun ömrü uzuyor kolay arıza vermiyor - Sayfa 2

Söz konusu otomobillerde turbo sisteminin uzun ömürlü olması için sürücülerin bazı basit noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

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Turbolu otomobili olanın dikkat etmesi gereken 3 detay ; Turbonun ömrü uzuyor kolay arıza vermiyor - Sayfa 3

TURBONUN ÖMRÜNÜ UZATAN 3 TÜYO

Bu basit önlemler, turbo sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor. İşte işin ustasının önerisine göre turbonun ömrünü uzatacak 3 tüyo şöyle:

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Turbolu otomobili olanın dikkat etmesi gereken 3 detay ; Turbonun ömrü uzuyor kolay arıza vermiyor - Sayfa 4

Motor soğukken aracı çalıştırdığınızda yağ motora ulaşana kadar en az 30 saniye beklememek.

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