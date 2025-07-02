Turistler için dünyanın en güzel 10 ülkesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı

Kökleri 1987 senesine dayanan ABD merkezli lüks ve yaşam tarzı seyahat dergisi Conde Naste Traveler, turistler için dünyanın en güzel 10 ülkesini açıklandı. Havalimanları, ulaşım, otel, mevsim, hizmet kalitesi ve yaşam standardı gibi pek çok unsur göz önünde bulundurularak yapılan seçimler ise şu şekilde oluştu: