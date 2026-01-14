  1. Ekonomim
  4. Türk Hava Yolları'na büyük şok! Dünyanın en iyi 20 kabin ekibi tartışmanın fitilini ateşledi

Skytrax verilerine göre dünyanın en iyi hizmet kalitesine sahip havayolu kabin ekipleri açıklandı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın ilk sıralarda olmasını bekleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Skytrax tarafından açıklanan dünyanın en iyi kabin ekipleri listesi, Türk Hava Yolları’ndan üst sıralar bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı ve havacılık sektöründe sürpriz bir tartışmanın fitilini ateşledi.

20. 🇦🇹 Austrian Airlines

19. 🇦🇺 Qantas Airways

18. 🇹🇭 Bangkok Airways

